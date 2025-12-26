واشنطن تتسلم أسماء المرشحين للجنة المقترحة لإدارة غزة

حسن الورفلي (القاهرة)



تسلمت الولايات المتحدة الأميركية من الوسطاء في مصر وقطر أسماء الشخصيات الفلسطينية المستقلة المرشحة لعضوية لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أكدته مصادر لـ«الاتحاد».

وأوضحت المصادر أن الإدارة الأميركية رشحت عدداً من الأسماء للمشاركة في اللجنة التي ستدير قطاع غزة قبيل الإعلان المرتقب للرئيس الأميركي عن «مجلس السلام العالمي» الذي سيتولى الإشراف على شؤون القطاع وإرساء الأمن والاستقرار في الإقليم.

ولفتت المصادر إلى أن الدول الوسيطة قدمت مقترحاً بضرورة العمل وفق مسارات متوازية خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بأن يتم حوكمة الأوضاع في غزة مع نشر قوة الاستقرار للحفاظ على الأمن والاستقرار، بالإضافة لتسريع جهود إعادة الإعمار بإدخال المعدات الثقيلة لرفع الركام تمهيداً للبدء في إعادة المناطق المدمرة، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتمسك بأن يكون العمل وفق جدول زمني تدريجي يراعي المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

وكشفت المصادر عن ضمانات قدمها الوسيط المصري لضمان تجميد سلاح حركة حماس لا سيما الأسلحة الثقيلة خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تشترط النزع الكامل لسلاح الحركة كي تسمح بإعادة الإعمار داخل القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول هذا الملف الذي يمثل تحدياً كبيراً أمام الوسطاء لتفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.