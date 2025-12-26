السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأزهر  يدعو للتضامن مع أهالي غزة وإنقاذهم من الظروف المناخية القاسية

سيارة تسير قرب بركة مياه ومبنى مدمر في مدينة غزة (أرشيفية)
27 ديسمبر 2025 01:21

القاهرة (الاتحاد)

وجّه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، أمس، نداء عالمياً دعا فيه إلى التضامن العاجل مع أهالي قطاع غزة الذين يواجهون ظروفاً مناخية بالغة القسوة تتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وقال الطيب في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن «ما تشهده غزة من ظروف مناخية قاسية هو اختبار حقيقي لضمير الإنسانية، فأبرياء نجوا من عدوان وإبادة لا يحتملها بشر، يواجهون اليوم أمطاراً وعواصف وبرداً شديداً، بينهم أطفال لا يجدون ما يقيهم قسوة الشتاء».
وأكد شيخ الأزهر أن «هذا المشهد الإنساني الأليم يضع العالم بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة»، قائلاً «إما تضامن حقيقي لإنقاذهم وإما مشاركة في تعميق آلامهم وجراحهم».
وضرب القطاع المنكوب منخفض جوي الأسبوع الماضي، هو الثاني خلال أقل من شهر، إذ تسبب الأول القطبي «بيرون» في مقتل 14 فلسطينياً، وتضرر وغرق 53 ألف خيمة كلياً أو جزئياً، ما فاقم معاناة الفلسطينيين.
وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة أكبر مستشفى في قطاع غزة وآلافاً من خيام النازحين الفلسطينيين، فيما تطايرت مئات منها جراء المنخفض العاصف.

أخبار ذات صلة
واشنطن تتسلم أسماء المرشحين للجنة المقترحة لإدارة غزة
«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الأزهر الشريف
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أحمد الطيب
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©