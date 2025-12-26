الأزهر  يدعو للتضامن مع أهالي غزة وإنقاذهم من الظروف المناخية القاسية

القاهرة (الاتحاد)



وجّه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، أمس، نداء عالمياً دعا فيه إلى التضامن العاجل مع أهالي قطاع غزة الذين يواجهون ظروفاً مناخية بالغة القسوة تتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وقال الطيب في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن «ما تشهده غزة من ظروف مناخية قاسية هو اختبار حقيقي لضمير الإنسانية، فأبرياء نجوا من عدوان وإبادة لا يحتملها بشر، يواجهون اليوم أمطاراً وعواصف وبرداً شديداً، بينهم أطفال لا يجدون ما يقيهم قسوة الشتاء».

وأكد شيخ الأزهر أن «هذا المشهد الإنساني الأليم يضع العالم بأسره أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة»، قائلاً «إما تضامن حقيقي لإنقاذهم وإما مشاركة في تعميق آلامهم وجراحهم».

وضرب القطاع المنكوب منخفض جوي الأسبوع الماضي، هو الثاني خلال أقل من شهر، إذ تسبب الأول القطبي «بيرون» في مقتل 14 فلسطينياً، وتضرر وغرق 53 ألف خيمة كلياً أو جزئياً، ما فاقم معاناة الفلسطينيين.

وأغرقت مياه الأمطار الغزيرة أكبر مستشفى في قطاع غزة وآلافاً من خيام النازحين الفلسطينيين، فيما تطايرت مئات منها جراء المنخفض العاصف.