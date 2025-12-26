«الزراعة الفلسطينية»: إسرائيل اقتلعت 8 آلاف شجرة في الضفة خلال أسبوع

رام الله (الاتحاد)



وثقت وزارة الزراعة الفلسطينية، اقتلاع وتجريف أكثر من 8 آلاف شجرة، معظمها من الزيتون، خلال أسبوع واحد جراء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مقدرة الخسائر المادية بنحو 7 ملايين دولار.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، إن «الأراضي الفلسطينية شهدت تصعيداً خطيراً ومتسارعاً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، استهدف بشكل مباشر القطاع الزراعي ومصادر الأمن الغذائي».

واعتبرت أن هذه الهجمات التي وقعت في الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري، تأتي «ضمن سياسة ممنهجة تستهدف السيطرة على الأرض وتفريغها من سكانها الأصليين».

وبحسب التقرير: «تركزت الاعتداءات الإسرائيلية في شمالي ووسط الضفة، حيث اقتلع الجيش 5 آلاف شجرة زيتون في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، و3 آلاف شجرة أخرى في ترمسعيا شرق رام الله».

كما رصدت الوزارة عمليات تجريف متفرقة، شملت 156 شجرة زيتون في «مخماس» شرق القدس، و100 شجرة تين في بلدتي «رامين والنزلة الشرقية» بطولكرم. كما شملت 13 شجرة زيتون في قرية «الفندق» شرق قلقيلية، إلى جانب 19 شجرة زيتون في «دير استيا» بسلفيت، و«المنيا» ببيت لحم.