«الصحة العالمية» تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

غزة (الاتحاد)



حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف طفل يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد بحلول أبريل المقبل إذا استمر تدهور الأوضاع.

قال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تقديرات فرق الصحة الميدانية تظهر أن نحو 37 ألف امرأة حامل ومرضع سيتأثرن كذلك بسوء التغذية الحاد بحلول أبريل 2026، في ظل تراجع الإمدادات الغذائية والطبية وصعوبة وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وأكدت المنظمة أن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، وأن البنية الصحية والغذائية على وشك الانهيار، داعية إلى تسريع دخول المساعدات الإنسانية، وتوفير الوقود والمستلزمات الطبية بشكل مستدام.

وأكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، أنه رغم تحسن الأمن الغذائي والتغذية في قطاع غزة مقارنة بتحليل سابق رصد وجود مجاعة، فإن غالبية السكان في الشهرين الماضيين استمروا في مواجهة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأوضح التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أنه على الرغم من زيادة المساعدات الإنسانية منذ وقف إطلاق النار الذي أعلن في 10 أكتوبر الماضي، بما في ذلك المساعدات الغذائية، إلا أنه تتم فقط تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف أن البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية ومعالجة المياه والصرف الصحي، لا تزال غير كافية لدعم جميع السكان. ولا يزال العديد من الناس يعيشون في ملاجئ مؤقتة، مما يجعلهم عرضة لظروف الشتاء القاسية.

وكان التصنيف أكد في أغسطس الماضي حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر.

أمنياً، شن الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي وعمليات النسف في مختلف المناطق الشرقية من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ما لا يقل عن 4 غارات استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس، تزامناً مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات العسكرية الإسرائيلية شرقي المدينة وجنوبها، وفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

وفي مدينة غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة طالت منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية من المدينة، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت المنطقة ذاتها.

وفي رفح، أطلق الطيران الإسرائيلي نيرانه المكثفة على أحياء المدينة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة خان يونس.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة للسكان في شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأفادت وكالة «وفا» بأن «جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمربع سكني كامل في المنطقة التي يصفها بالآمنة شرق حي التفاح، تمهيداً لنسفه، ولتوسيع ما يسمى (المكعبات الصفراء) لمسافة إضافية تزيد على 100 متر، وبعرض يزيد على 300 متر»، مشيرةً إلى حركة نزوح واسعة بدأت لمئات العائلات من شرق حي التفاح.