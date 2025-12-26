المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يعانون ظروفاً معيشية بالغة السوء

أحمد مراد (القاهرة)



شددت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، ليني كينزلي، على أن ملايين المدنيين في السودان يواجهون ظروفاً معيشية بالغة السوء، موضحة أن أكثر من 21 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، في ظل تصاعد النزاع المسلح، وغياب مقومات الحياة الأساسية، من غذاء ومياه ودواء، إضافة إلى انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية والخدمية.

وذكرت كينزلي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التداعيات الكارثية للنزاع المسلح الدائر منذ أبريل 2023 دفعت نحو 12 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، بحثاً عن الأمان والنجاة، مشددةً على أن الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع تتطلب تحركاً إقليمياً ودولياً عاجلاً لوقف إطلاق النار بشكل فوري، من أجل إنقاذ ملايين الأرواح المهددة بالجوع والنزوح والتشرد.

وأوضحت أن حجم الكارثة الإنسانية التي يُعانيها الشعب السوداني يتجاوز الإمكانيات المتاحة لدى المنظمات الإنسانية والإغاثية، لا سيما في ظل اتساع نطاق الاحتياجات وتعقيدات الوضع الأمني، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد هائلة.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: إن «إمكانية الوصول الإنساني لا تزال محدودة للغاية، لا سيما في المناطق التي يستمر فيها النزاع المسلح، في حين يظل الوضع الإنساني بالغ الخطورة في المناطق المعزولة التي تكاد تنعدم فيها المساعدات الإنسانية والإغاثية».

وأضافت أن الهجمات المتكررة على العاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة أسهمت في تعقيد العمليات الإنسانية، مما زاد من صعوبة إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لضمان تدفق مستمر وآمن للمساعدات إلى ملايين المدنيين المتضررين.

ومع اقتراب الحرب الأهلية في السودان من يومها الألف، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي يواجه ضغطا غير مسبوق، في ظل تفشٍ واسع للأمراض، ونقص حاد في الخدمات الصحية، وتزايد أعداد الوفيات وسوء التغذية. وأكدت المنظمة أن «السودان يمر بأزمة صحية حادة تشمل تفشي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، إلى جانب واحدة من أسوأ أزمات سوء التغذية في العالم، تهدد بشكل خاص الأطفال والنساء».

وكشفت المنظمة عن أرقام صادمة تتعلق بالهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان، مؤكدة أن البلاد تسجل النسبة الأكبر من الوفيات العالمية المرتبطة باستهداف القطاع الصحي، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

ووجهت المنظمة نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي لعدم تجاهل السودان، مؤكدة أن استمرار الحرب يقوض أي فرصة للتعافي الصحي، ويهدد حياة ملايين المدنيين دون تمويل كافٍ أو وصول إنساني آمن.