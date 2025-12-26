السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إصابة نساء بجروح جراء عمليات طعن في باريس

محطة مترو في باريس
26 ديسمبر 2025 22:32

أفادت الهيئة المسؤولة عن تشغيل شبكة مترو باريس أن ثلاث نساء تعرضن للطعن والإصابة في مترو باريس، اليوم الجمعة، على يد مهاجم اعتقل لاحقا.
وقعت الهجمات في ثلاث محطات مختلفة بوسط العاصمة باريس بين الساعة 4:15 مساءً (15:15 بتوقيت غرينتش) و4:45 مساءً، وهي:  "أوبرا" و"آر زي ميتييه" و"ريبوبليك"، بحسب ما ذكرته هيئة النقل في باريس (RATP).

ولاحقا، أوقفت الشرطة الفرنسية الرجل المشتبه به في عمليات الطعن، وفق ما أفاد مدعون عامون. 
وأوضح المدعون العامون أن الشرطة استخدمت لقطات كاميرات المراقبة وتتبعت هاتف المهاجم المحمول لتحديد مكانه في منطقة "فال دواز" شمال باريس. 

