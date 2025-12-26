أميركا: تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية

قال موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية إن شركات طيران ​في الولايات المتحدة ألغت وأرجأت ‌آلاف الرحلات خلال ​ذروة موسم ⁠السفر، ‌بعد تحذيرات من هبوب عاصفة شتوية شديدة.

وأفاد ⁠الموقع بإلغاء 1191 رحلة ⁠وإرجاء 3808 رحلات أخرى حتى الساعة 18,00 بتوقيت غرينيتش من مساء الجمعة.

من المتوقّع أن تتساقط ثلوج كثيفة ليلا في نيويورك، كبرى المدن الأميركية، مع تدنّي الحرارة وبرد قارس في نهاية الأسبوع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات ​من هبوب ‍عواصف شتوية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، والتي "ستتسبب في ‍ظروف سفر خطرة ⁠في ​منطقة البحيرات العظمى وصولا إلى ​شمال وسط المحيط ‍الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند اليوم وحتى صباح غدا السبت"، داعية المسافرين إلى توخّي الحذر على الطرقات.