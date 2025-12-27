الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات الجرحى جراء حادث مروري في اليابان

عشرات الجرحى جراء حادث مروري في اليابان
27 ديسمبر 2025 09:53

أسفر حادث تصادم هائل وسط طقس ثلجي عن مقتل شخص واحد وإصابة 26 آخرين على طريق سريع في اليابان في وقت متأخر من أمس الجمعة، مع بدء البلاد لموسم عطلات نهاية العام.
وقالت شرطة الطرق السريعة في محافظة جونما اليوم السبت إن التصادم المتسلسل على طريق "كان-إيتسو" السريع بدأ باصطدام بين شاحنتين في بلدة ميناكامي، على بعد حوالي 160 كيلومترا (100 ميل) شمال غرب طوكيو.
وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 77 عاما من طوكيو توفيت، ومن بين الجرحى الـ 26، وردت تقارير عن وجود خمسة أشخاص في حالة خطيرة.
وأدى اصطدام الشاحنتين إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع، ولم تتمكن السيارات القادمة من خلفهما من استخدام المكابح على السطح الثلجي. وقالت الشرطة إن هذا التصادم المتسلسل ضم أكثر من 50 مركبة.
واندلع حريق عند الطرف البعيد من موقع الحادث، وانتشر إلى أكثر من عشر مركبات، احترق بعضها بالكامل. وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب بأذى جراء الحريق الذي تم إخماده بعد حوالي سبع ساعات.
وظلت أجزاء من الطريق السريع مغلقة لإجراء تحقيقات الشرطة وإزالة وتنظيف الحطام.

أخبار ذات صلة
المجتمع الدولي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند
جرحى جراء هجوم بسكين في اليابان
المصدر: د ب أ
اليابان
حادث تصادم
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
الرياضة
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
اليوم 21:31
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
اليوم 21:29
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©