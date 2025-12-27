عشرات الجرحى جراء حادث مروري في اليابان

أسفر حادث تصادم هائل وسط طقس ثلجي عن مقتل شخص واحد وإصابة 26 آخرين على طريق سريع في اليابان في وقت متأخر من أمس الجمعة، مع بدء البلاد لموسم عطلات نهاية العام.

وقالت شرطة الطرق السريعة في محافظة جونما اليوم السبت إن التصادم المتسلسل على طريق "كان-إيتسو" السريع بدأ باصطدام بين شاحنتين في بلدة ميناكامي، على بعد حوالي 160 كيلومترا (100 ميل) شمال غرب طوكيو.

وقالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 77 عاما من طوكيو توفيت، ومن بين الجرحى الـ 26، وردت تقارير عن وجود خمسة أشخاص في حالة خطيرة.

وأدى اصطدام الشاحنتين إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع، ولم تتمكن السيارات القادمة من خلفهما من استخدام المكابح على السطح الثلجي. وقالت الشرطة إن هذا التصادم المتسلسل ضم أكثر من 50 مركبة.

واندلع حريق عند الطرف البعيد من موقع الحادث، وانتشر إلى أكثر من عشر مركبات، احترق بعضها بالكامل. وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب بأذى جراء الحريق الذي تم إخماده بعد حوالي سبع ساعات.

وظلت أجزاء من الطريق السريع مغلقة لإجراء تحقيقات الشرطة وإزالة وتنظيف الحطام.