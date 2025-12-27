الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقلاب حافلة في فيتنام ومقتل 7 أشخاص

27 ديسمبر 2025 10:06

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت ​عندما انقلبت حافلة تقل 19 ‌شخصا على طريق جبلي ​في إقليم ين ⁠باي ‌شمال البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية إن الحافلة التي تضم 29 مقعدا وتقل مجموعة ⁠خيرية كانت تسير على منحدر ⁠عندما انقلبت وتحطمت.
وقال هوانج آنه توان، رئيس بلدية ​فينه هو، لوكالة الأنباء الفيتنامية، إن فرق الإنقاذ انتشلت 10 ناجين من الحطام، بينما ظل آخرون ​محاصرين حتى الساعة ‍10:30 صباحا (0330 بتوقيت جرينتش) حيث تم نشر معدات ثقيلة لقطع ‍المركبة.
وأضاف أن ⁠الحادث نجم ​على الأرجح بسبب تعطل المكابح.
وتمت تعبئة ​الشرطة والوحدات العسكرية والمسؤولين المحليين والسكان ‍لجهود الإنقاذ، بينما قالت السلطات إن التحقيق في سبب الحادث لا يزال جاريا، وفقاً لوكالة ‌الأنباء الفيتنامية. 

المصدر: رويترز
فيتنام
