انقلاب حافلة في فيتنام ومقتل 7 أشخاص

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت ​عندما انقلبت حافلة تقل 19 ‌شخصا على طريق جبلي ​في إقليم ين ⁠باي ‌شمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية إن الحافلة التي تضم 29 مقعدا وتقل مجموعة ⁠خيرية كانت تسير على منحدر ⁠عندما انقلبت وتحطمت.

وقال هوانج آنه توان، رئيس بلدية ​فينه هو، لوكالة الأنباء الفيتنامية، إن فرق الإنقاذ انتشلت 10 ناجين من الحطام، بينما ظل آخرون ​محاصرين حتى الساعة ‍10:30 صباحا (0330 بتوقيت جرينتش) حيث تم نشر معدات ثقيلة لقطع ‍المركبة.

وأضاف أن ⁠الحادث نجم ​على الأرجح بسبب تعطل المكابح.

وتمت تعبئة ​الشرطة والوحدات العسكرية والمسؤولين المحليين والسكان ‍لجهود الإنقاذ، بينما قالت السلطات إن التحقيق في سبب الحادث لا يزال جاريا، وفقاً لوكالة ‌الأنباء الفيتنامية.