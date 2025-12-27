الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تُدين الهجوم على مسجد وادي الذهب بحمص السورية

الأمم المتحدة تُدين الهجوم على مسجد وادي الذهب بحمص السورية
27 ديسمبر 2025 13:44

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبشكل قاطع، الهجوم الإرهابي الدامي الذي وقع أثناء صلاة يوم أمس الجمعة، في مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، بسوريا.
وجدّد بيان نُسب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الهجمات على المدنيين ودور العبادة أمراً غير مقبول.
وشدّد على ضرورة تحديد المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين قُتلوا، وتعاطفه مع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
سوريا
