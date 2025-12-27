الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إلغاء المئات من الرحلات جراء عاصفة شمال شرق أميركا

إلغاء المئات من الرحلات جراء عاصفة شمال شرق أميركا
27 ديسمبر 2025 13:56

 أدت عاصفة شتوية مصحوبة بهطول ثلوج كثيفة إلى إلغاء مئات من الرحلات في نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة.
وبحسب شركة فلايت أوير التي ترصد الحركة الجوية في المجال الجوي الأميركي، جرى إلغاء 1659 رحلة على مستوى البلاد أمس الجمعة، أي نحو عشرة أضعاف الرقم الذي سُجل أول أمس الخميس.
وما زال تحذير من هبوب عاصفة شتوية قائماً للمنطقة حتى عصر اليوم السبت. ومن المتوقّع أيضاً هطول أمطار متجمّدة في بعض المواقع. حلّ الطقس القارس خلال فترة السفر المزدحمة ما بعد الكريسماس عندما يتنقل ملايين الأشخاص.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطني هطول ما يصل إلى 13 سنتيمتراً من الجليد على نيويورك سيتي، ومن المتوقع تراكم ما يصل إلى 28 سنتيمتراً في مناطق شمال وشمال شرق المدينة. 
وذكرت شركة فلايت أوير أن المطارات الرئيسية الثلاث في نيويورك، وهي جون إف كينيدي الدولي ولا جارديا ونيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي المجاورة، كانت الأكثر تضرراً بإلغاء ما إجماليه 886 رحلة أمس الجمعة. 

