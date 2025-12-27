الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انهيار جليدي يودي بحياة 4 متسلقين في اليونان

انهيار جليدي يودي بحياة 4 متسلقين في اليونان
27 ديسمبر 2025 15:42

 قالت أجهزة الإنقاذ اليونانية، اليوم السبت، إن أربعة متسلقين لقوا حتفهم بعدما صدمهم انهيار جليدي في وسط البلاد.
 وأفادت صحيفة كاثيميريني اليومية، نقلاً عن مسؤولي الإنقاذ، بأن الحادث وقع في جبال فاردوسيا في منطقة فوكيدا. 
 وفي البداية جرى الإبلاغ عن فقدان ثلاثة رجال مساء أمس الخميس، بعدما انطلقوا من قرية اثاناسيوس دياكوس لتسلق جبل كوراكاس البالغ ارتفاعه نحو 2500 متر.
وعندما تعذّر الاتصال بهم بالهاتف، أبلغ الأصدقاء والأقارب السُّلطات. وقالت الصحيفة إن رجال الإنقاذ عثروا أمس الجمعة، على جثامين الرجال الثلاثة وكذلك جثة امرأة في منتصف الثلاثينيات من العمر لم يتم الإبلاغ عن أنها مفقودة في البداية ويعتقد أنها شريكة أحد الضحايا.
وعثرت السلطات على الأربعة على مسافة قريبة من بعضهم، مما يشير إلى أن الانهيار الجليدي باغتهم ولم يكن هناك فرصة للفرار.
وقال رجال الإنقاذ إن اثنين من الرجال كانا متسلقين محنكين، مما أثار آمالاً في البداية في أن المجموعة قد تجد ملاذاً.
ولكن عمليات البحث تعرقلت جراء الأرض المنحدرة والخطرة، إلى جانب الأحوال الجوية السيئة. 
ومن المتوقع إنزال الجثامين من الجبل اليوم السبت. 

