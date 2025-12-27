إنقاذ مئات المهاجرين خلال أيام قبالة اليونان

تمكن خفر السواحل اليوناني من إنقاذ 840 مهاجرا في خمسة أيام جنوب جزيرة كريت، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم شرطة الميناء.

وقال المتحدث إنّ خفر السواحل أنقذوا، صباح اليوم السبت، 131 مهاجرا قبالة سواحل جنوب كريت.

وأُنقذ 395 شخصا آخرين ممن يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، وذلك قبالة جزيرة "غافدوس" الصغيرة جنوب كريت.

وعثر على المهاجرين، اليوم، على متن قارب صيد مبحرا على بعد 14 ميلا بحريا جنوب "غافدوس"، وأُنقذوا بواسطة قاربين تابعين لخفر السواحل.

ونُقل المهاجرون، الذي لم تُحدد جنسياتهم، إلى ميناء غافدوس.

ويحاول الكثير من المهاجرين العبور المحفوف بالمخاطر بين تركيا والجزر اليونانية أو من ليبيا إلى كريت، حيث تتكرّر حوادث الغرق.

في بداية ديسمبر، عُثر على جثث 17 شخصا بعد غرق زورقهم قبالة سواحل كريت، وأُبلغ عن فقدان 15 آخرين. ولم ينجُ سوى شخصين.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16770 شخصا إلى جزيرة كريت منذ بداية السنة، وهو رقم يفوق بكثير عدد المهاجرين الواصلين إلى أي جزيرة أخرى في بحر إيجه.

وفي يوليو الماضي، علّقت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، عملية مراجعة طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر.

ووصف رئيس الحكومة هذا الإجراء بأنّه "ضروري للغاية" في مواجهة الزيادة في تدفقات المهاجرين.