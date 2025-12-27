الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تعلن تنفيذ ضربات بأسلحة متطورة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
27 ديسمبر 2025 17:26

قالت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم السبت، إنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" باستخدام أسلحة موجهة بدقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، بما في ذلك صواريخ "كينجال" فرط الصوتية الباليستية وطائرات بدون طيار على منشآت و"مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".
وأضافت الوزارة أن الهجوم جاء ردا على هجمات أوكرانية على "أهداف مدنية" في روسيا.
وكانت الوزارة قد ذكرت، في وقت سابق اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي كراسنودار وأديجيا الروسيتين الليلة الماضية.
وقالت السلطات المحلية الأوكرانية، في وقت سابق اليوم السبت، إن روسيا شنت هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية.
وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن روسيا استهدفت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا من مختلف الأنواع. 
تأتي هذه الأعمال قبل يوم من محادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة ضمن الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
وتابع زيلينسكي "هناك العديد من التساؤلات هذه الأيام. أين الرد الروسي على مقترحات إنهاء الحرب التي قدمتها الولايات المتحدة والعالم؟".

المصدر: د ب أ
روسيا
صواريخ فرط صوتية
صاروخ كينجال
صواريخ باليستية
