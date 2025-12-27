نيجيريا تكشف عن أسماء جماعات إرهابية قصفتها أميركا

كشفت الحكومة في نيجيريا، اليوم السبت، عن أسماء الجماعات الإرهابية التي استهدفتها ضربات جوية مدعومة من الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم الرئيس النيجيري إن الضربات استهدفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قدموا من منطقة الساحل لمساعدة جماعة "لاكوروا" الإرهابية وعصابات "قطاع طرق".

وأوضح دانيال بوالا، الناطق باسم الرئيس بولا تينوبو "تمكّن تنظيم داعش من شق طريقه عبر منطقة الساحل لتقديم المساعدة لجماعة لاكوراوا وقطاع الطرق من خلال تزويدهم بإمدادات وتدريبات".

وأضاف بوالا "استُهدف تنظيما داعش ولاكوراوا وقطاع الطرق".

وكدت الحكومة إن الغارات استهدفت معسكرين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في غابة "بوني" بولاية سوكوتو، مستهدفة مقاتلين أجانب تسللوا من منطقة الساحل.

وذكرت وزارة الإعلام، ​في بيان، أن الضربات، التي ‌نفذت يوم الخميس، تمت بموافقة الرئيس النيجيري ​وانطلقت من منصات بحرية ⁠متمركزة ‌في خليج غينيا، بعد جمع معلومات استخباراتية مكثفة وتخطيط عملياتي وعمليات استطلاع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ذكرعبر منصة "تروث سوشيال"، يوم ⁠الخميس، أن القوات الأميركية شنت ضربة ⁠ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في شمال غرب نيجيريا بناء على طلب من الحكومة النيجيرية. وجاء في بيان الحكومة النيجيرية أن الغارات "نجحت في تحييد عناصر التنظيم المستهدفة التي كانت تحاول اختراق نيجيريا ​من ممر الساحل".

وأضاف البيان ‍أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن المعسكرين استخدمهما أعضاء أجانب من تنظيم داعش المتشدد يعملون مع عناصر محلية لشن هجمات واسعة النطاق ⁠داخل نيجيريا.