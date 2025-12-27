الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إعلان طوارئ جوية في نيويورك ونيوجيرزي بسبب الثلوج

مارة يسيرون في شوارع نيويورك المكسوة بالثلوج
27 ديسمبر 2025 20:09

أعلن المسؤولون في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي الأميركيتين حالة طوارئ جوية، اليوم السبت، بسبب العاصفة الثلجية التي أدت إلى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية.

أميركا: تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية
«الأرصاد»: هطول أمطار والمنخفض الجوي يتعمق حتى الجمعة

 وشهد شمال شرق الولايات المتحدة تساقط الثلوج في ساعة مبكرة من صباح.
ووجهت السلطات السكان في معظم أنحاء شمال شرق ‌البلاد بالبقاء بعيدا عن الطرق تحسبا للظروف الجوية ​الخطيرة.
وقالت كاثي ⁠هوتشول حاكمة ولاية نيويورك، ‌في بيان "أولويتي القصوى هي سلامة سكان نيويورك، وسأستمر في دعوتهم إلى توخي الحذر الشديد طيلة فترة هذه العاصفة".
وبحلول صباح اليوم، قال بوب أورافيك، ⁠خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية التابع ⁠لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية بالقرب من واشنطن العاصمة إن المنطقة التي تمتد من سيراكيوز بوسط نيويورك إلى لونج ​آيلاند في جنوب شرق الولاية وكذلك ولاية كونيتيكت التي شهدت تساقط ما بين ستة إلى 10 بوصات من الثلوج.
وأضاف أورافيك أن نيويورك شهدت تساقط ما بين بوصتين إلى أربع بوصات ​من الثلج خلال الليل، ‍مع تسجيل 4.3 بوصة في سنترال بارك، وهو أعلى مستوى منذ 2022.
لكن الطقس أثر على حركة السفر. فقد تم، اليوم بحسب موقع (​فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية، تأجيل وإلغاء ما ‍يربو على 14400 رحلة جوية داخلية في الولايات المتحدة حتى وقت لاحق من الصباح، وكان معظمها في منطقة نيويورك، منها في مطارات جون إف.كنيدي الدولي ولاجوارديا ونيوارك ليبرتي الدولي.
وأفاد الموقع بإلغاء ‌2100 رحلة دولية اليوم.

المصدر: وكالات
حالة جوية
عاصفة ثلجية
عاصفة شتوية
نيويورك
نيوجيرزي
الملاحة الجوية
رحلات جوية
