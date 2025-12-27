زيلينسكي يلمح إلى «حل وسط» في محادثات فلوريدا

كييف (وكالات)



توقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، في كندا، للقاء رئيس الوزراء مارك كارني، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة لعقد محادثات ‌مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ‍ولاية فلوريدا، موضحاً أنه سيبحث مع ترامب «خريطة طريق اقتصادية» تمتد إلى عام 2040.

وأضاف زيلينسكي أنه يأمل في التوصل إلى «إطار للسلام» وإنهاء الحرب مع روسيا، قائلاً في رسائل صوتية ‌للصحافيين: إن «الضمانات الأمنية التي تعرضها واشنطن ضرورية لضمان السلام»، مشيراً إلى أن نطاق تلك الضمانات متوقف على ما سيكون ترامب مستعداً لتقديمه في محادثات فلوريدا.

وتابع الرئيس الأوكراني: «لدى أوكرانيا خطوطها الحمراء، لكنني متأكد من إمكانية التوصل إلى حل وسط»، مشيراً إلى أن كييف قد تحتاج إلى 800 مليار دولار للتعافي من آثار الحرب.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لا يمكنها إجراء استفتاء في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مجدداً التأكيد على حاجة بلاده لـ«ضمانات أمنية قوية»، موضحاً أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأوكرانيين في روسيا بالتصويت، من شأنها أن تُفقد الانتخابات شرعيتها، لافتاً إلى حاجة بلاده للمزيد من صواريخ الدفاع الجوي، للرد على هجمات روسيا الصاروخية.

وإلى جانب زيلينسكي، سيضم فريق التفاوض الأوكراني في محادثات فلوريدا، المبعوث الأوكراني رستم عمروف، ووزير الاقتصاد أوليكسي سوبيليف، ورئيس الأركان العامة أندريه هناتوف، ومستشار الرئاسة أولكسندر بيفز، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، حسبما أوردت «بلومبرغ».

وبينما يتوجه زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، أثارت تصريحات موسكو في وقت متأخر من الجمعة، شكوكاً حول مدى قرب التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، خطط كييف الأخيرة بأنها «مختلفة جذرياً» عن النقاط الرئيسية التي ناقشتها موسكو مع واشنطن في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق أمس، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنها نفذت ضربة واسعة النطاق الليلة الماضية، باستخدام أسلحة موجهة بدقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، بما في ذلك صواريخ فرط صوتية وطائرات من دون طيار على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى «مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني».

وأضافت الوزارة أن الهجوم جاء رداً على هجمات أوكرانية على «أهداف مدنية» في روسيا. وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أمس أن دفاعاتها الجوية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي كراسنودار وأديجيا الروسيتين الليلة الماضية.



500 مسيرة

قالت السلطات المحلية الأوكرانية في وقت سابق، أمس، إن روسيا شنت هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، صباح أمس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 20 شخصاً، قبل يوم من بدء المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة. وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على تليجرام أن روسيا استهدفت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخاً من مختلف الأنواع، مضيفاً أن الهدف الرئيسي كان الطاقة والبنية التحتية المدنية في كييف.