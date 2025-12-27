الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تنفذ عملية تهجير قسري بشمال الضفة

مركبة عسكرية تسير في بلدة قباطية في الضفة الغربية (رويترز)
28 ديسمبر 2025 02:21

رام الله (وكالات)

تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها على بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات المواطنين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان قولهم، إن «قوات الاحتلال استجوبت عددا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسراً»، موضحين أن «قوات الاحتلال حولت منازل إلى ثكنات عسكرية». وأشاروا إلى أن «آليات الاحتلال جرفت عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية». 
وأمس الأول، قتل فلسطيني إسرائيليين اثنين أمس الأول في هجوم على مرحلتين في شمال إسرائيل، ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى إطلاق عملية في بلدة قباطية الواقعة بالضفة الغربية.  والجمعة، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن مهاجما يقود سيارة، دهس رجلاً في بيسان. 
وفي واقعة ثانية، تعرضت شابة تبلغ 18 عاما للطعن في عين هارود، حسبما ذكرت الشرطة وجهاز الإسعاف «نجمة داود الحمراء». وأعلن الإسعاف أن الرجل والشابة فارقا الحياة متأثرتين بجروحهما.

أخبار ذات صلة
قافلة إماراتية تحمل 30 طن مكمّلات علاجية ووقائية تدخل غزة
مستشفى العودة يستأنف تقديم خدماته
فلسطين
إسرائيل
الضفة الغربية
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
الرياضة
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
اليوم 21:31
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
اليوم 21:29
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©