إسرائيل تنفذ عملية تهجير قسري بشمال الضفة

رام الله (وكالات)



تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها على بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات المواطنين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان قولهم، إن «قوات الاحتلال استجوبت عددا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسراً»، موضحين أن «قوات الاحتلال حولت منازل إلى ثكنات عسكرية». وأشاروا إلى أن «آليات الاحتلال جرفت عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية».

وأمس الأول، قتل فلسطيني إسرائيليين اثنين أمس الأول في هجوم على مرحلتين في شمال إسرائيل، ما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى إطلاق عملية في بلدة قباطية الواقعة بالضفة الغربية. والجمعة، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن مهاجما يقود سيارة، دهس رجلاً في بيسان.

وفي واقعة ثانية، تعرضت شابة تبلغ 18 عاما للطعن في عين هارود، حسبما ذكرت الشرطة وجهاز الإسعاف «نجمة داود الحمراء». وأعلن الإسعاف أن الرجل والشابة فارقا الحياة متأثرتين بجروحهما.