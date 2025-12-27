الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مستشفى العودة يستأنف تقديم خدماته

مركز طبي تعرض لقصف بقذيفة إسرائيلية في مدينة غزة (وكالات)
28 ديسمبر 2025 02:21

خان يونس (وكالات)

أعلن مستشفى العودة في قطاع غزة بعد تسلمه كمية من الديزل استئناف تقديم بعض خدماته التي جرى تعليقها بسبب نقص الوقود، لكنه حذر من أن هذه الإمدادات لا تكفي سوى ليومين تقريباً.
ويقدم المستشفى الواقع في النصيرات بوسط قطاع غزة رعاية طبية على مدار الساعة لنحو 60 مريضاً، ويستقبل نحو ألف مريض يومياً للعلاج.

ومساء الجمعة، تلقى المستشفى 2500 ليتر من الوقود من منظمة الصحة العالمية لتشغيل مولداته، ما سمح له باستئناف العمل فوراً، وفق ما أفاد أحمد مهنا، مدير البرامج في جمعية العودة الصحية والمجتمعية التي تدير المستشفى. وقال مهنا «هذه الكمية من الوقود ستكفي لمدة يومين ونصف فقط، ولكننا تلقينا وعداً بتسلم كمية إضافية الأحد المقبل». وكان مهنا قد أفاد في وقت سابق الجمعة بأن معظم الخدمات معلقة مؤقتاً بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات، مشيراً إلى مواصلة تقديم الخدمات الحيوية فقط في أقسام الطوارئ والولادة والأطفال، موضحاً أن المستشفى يستهلك عادة يومياً ما بين ألف إلى 1.200 ليتر من الديزل، إلا أن المخزون الحالي لا يتجاوز 800 فقط، وهي كمية غير كافية لاستمرار تشغيل مختلف الأقسام.

