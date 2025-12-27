الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أميركا ترحب بوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

رحبت الولايات المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه تايلاند وكمبوديا في وقت سابق اليوم السبت.

وفي بيان بعد أن تعهد البلدان الواقعان في جنوب شرق آسيا بإنهاء الاشتباكات الحدودية التي أودت بحياة العشرات في الأسابيع الأخيرة، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "نحث كمبوديا وتايلاند على الوفاء بهذا الالتزام فوراً والتنفيذ الكامل لبنود اتفاقيات كوالالمبور للسلام".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ساهم في وساطة أدت إلى توقيع اتفاق إطلاق نار بين البلدين في العاصمة الماليزية كولالمبور.
وأعلنت تايلاند وكمبوديا، في بيان مشترك في وقت سابق اليوم السبت، اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار، متعهدتين بإنهاء أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية.
وبحسب إحصاءات رسمية، قُتل ما لا يقل عن 47 شخصا ونزح أكثر من مليون آخرين خلال عمليات عسكرية استمرت ثلاثة أسابيع استُخدمت فيها المدفعية والدبابات والطائرات المسيّرة والمقاتلات.
وأسفرت خمسة أيام من القتال بين البلدين في يوليو الماضي عن مقتل العشرات قبل أن تتوسط الولايات المتحدة والصين وماليزيا في التوصل إلى هدنة.
شهد ترامب توقيع اتفاق موسع بين تايلاند وكمبوديا، إلا أنه لم يصمد سوى أشهر قليلة.
تبادل الطرفان الاتهامات بإشعال فتيل القتال الجديد هذا الشهر، واتهم كل منهما الآخر بشن هجمات على المدنيين.

المصدر: وكالات
وقف إطلاق النار
تايلاند
كمبوديا
