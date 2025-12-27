أفغانستان وطاجيكستان تحققان في اشتباك خلف قتلى

ذكرت الحكومة في أفغانستان، اليوم السبت، أنها تعمل مع طاجيكستان المجاورة للتحقيق في اشتباك حدودي وقع الخميس وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم حارسا حدود طاجيكيان.

وأوضحتت لجنة الأمن القومي الطاجيكستانية، الخميس في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "خوفار"، أن ثلاثة عناصر من "منظمة إرهابية" عبروا الحدود "بشكل غير قانوني" في ولاية "خاتلون" المتاخمة لأفغانستان.

وأضافت أنه تم "تحييدهم" بعد اشتباك مع حرس الحدود الطاجيكستاني الذي قضى اثنان من أفراده في الاشتباك.

وقال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي السبت "بدأنا تحقيقات جادة في الحوادث" الأخيرة على الأراضي الطاجيكستانية.

وأضاف، في فعالية أقيمت في كابول "تحدثت مع وزير خارجية طاجيكستان ونحن نعمل معا لمنع وقوع حوادث مماثلة".

وأضاف "نشعر بالقلق من أن بعض الجهات الخبيثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين المجاورين".

وتشترك طاجيكستان في حدود جبلية مع أفغانستان يناهز طولها 1350 كيلومترا.