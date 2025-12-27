روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا

قالت الرئاسة الروسية إن القوات الروسية سيطرت على بلدتي "ميرنوهراد" في منطقة دونيتسك و"هوليايبول" في منطقة رابوريجيا في أوكرانيا.
وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفقد أحد مراكز قيادة القوات المسلحة الروسية وتلقى تقريرا من فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، وكذلك من قادة مجموعتي "الوسط" و"الشرق" في القوات الروسية.
وتعلن روسيا، من حين لآخر، الاستيلاء على قرى جديدة في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، على موقع "تلغرام"، إنها سيطرت على قرية "كوسيفتسيف" في منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد إلى الشمال من بلدة "هوليايبول".