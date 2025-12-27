الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا

جندي أوكراني يتفقد آثار المعارك
27 ديسمبر 2025 21:59

قالت الرئاسة الروسية إن القوات ​الروسية سيطرت على ‌بلدتي "ميرنوهراد" ​في منطقة ⁠دونيتسك ‌و"هوليايبول" في منطقة رابوريجيا في ⁠أوكرانيا.
وذكر الكرملين أن ⁠الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ​تفقد أحد مراكز قيادة القوات المسلحة الروسية وتلقى ​تقريرا من ‍فاليري ‍جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، ⁠وكذلك ​من قادة مجموعتي "​الوسط" و"الشرق" في ‍القوات الروسية.
وتعلن روسيا، من حين لآخر، الاستيلاء على قرى جديدة في أوكرانيا.
وقالت ​وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، على موقع "تلغرام"، إنها سيطرت على ⁠قرية "كوسيفتسيف" في منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد ‌إلى الشمال من بلدة "هوليايبول".

