الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: مساعٍ لتأمين هدنة إنسانية شاملة في السودان

واشنطن: مساعٍ لتأمين هدنة إنسانية شاملة في السودان
28 ديسمبر 2025 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

أشار مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس إلى مســاعٍ لتأمين هدنة إنسانية شاملة في جميع أنحاء السودان، معرباً عن تطلع بلاده إلى وصول قوافل المساعدات الإنسانية بانتظام إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.
وقال بولس في تدوينة على منصة «إكس»: «سعداء بوصول بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة أخيراً إلى الفاشر، في خطوة تظهر كيف تسهم الدبلوماسية الأميركية في إنقاذ الأرواح».
وأضاف: «يأتي هذا الوصول الحيوي بعد أشهر من المفاوضات عبر مسار يسّرته الولايات المتحدة، وجهود كبيرة بذلها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، وغيرها من الشركاء الإنسانيين على الأرض». والجمعة، أعلن مكتب «أوتشا» تمكن بعثة تقييم أممية من زيارة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، عقب مفاوضات مكثفة. وأبدى بولس تطلع الولايات المتحدة إلى وصول قوافل المساعدات بانتظام إلى الفاشر، داعياً إلى إيصال المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، مع البناء على هذا التقدم لتأمين هدنة إنسانية على مستوى البلاد. وتابع: نواصل حث طرفي النزاع على قبول هذه الهدنة وتنفيذها فوراً ومن دون شروط مسبقة.
 وحث مستشار الرئيس الأميركي المجتمع الدولي على زيادة المساهمات المالية لمساعدة (أوتشا) على الاضطلاع بدورها والاستجابة للوضع الإنساني المتدهور في السودان.

أخبار ذات صلة
أنتيتوكونمبو.. «عودة مظفّرة»
الاتحاد السوداني يُحفز لاعبي المنتخب بـ «مأدبة»
مسعد بولس
الولايات المتحدة
أميركا
السودان
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
الرياضة
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
اليوم 21:31
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
اليوم 21:29
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©