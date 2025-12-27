النيجر يعلن "التعبئة العامة" ضد الجماعات الإرهابية

صادقت السلطات في النيجر، اليوم السبت، على التعبئة العامة لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تنفذ أعمال عنف ضد المدنيين وقوات الأمن في البلاد منذ سنوات، وفق بيان حكومي.

تعاني البلاد، منذ حوالى 10 سنوات، من هجمات دامية تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام، وفقا لمنظمة ACLED غير الحكومية التي توثق النزاعات في أنحاء العالم.

وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء "قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن وذلك امتثالا للتشريعات والقوانين السارية".

وأشار النص إلى أن هذه التدابير مدفوعة خصوصا ب"ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية" و"حماية السكان" وكذلك "مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي".