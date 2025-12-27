الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
النيجر يعلن "التعبئة العامة" ضد الجماعات الإرهابية

جنود حلال تجمع عام في النيجر (أرشيفية)
28 ديسمبر 2025 00:09

صادقت السلطات في النيجر، اليوم السبت، على التعبئة العامة لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تنفذ أعمال عنف ضد المدنيين وقوات الأمن في البلاد منذ سنوات، وفق بيان حكومي.
تعاني البلاد، منذ حوالى 10 سنوات، من هجمات دامية تشنها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش المتطرفين، أودت بحياة قرابة ألفي شخص منذ مطلع العام، وفقا لمنظمة ACLED غير الحكومية التي توثق النزاعات في أنحاء العالم.
وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء "قد يتم تسخير أشخاص وممتلكات وخدمات أثناء التعبئة العامة للمساهمة في الدفاع عن الوطن وذلك امتثالا للتشريعات والقوانين السارية".
وأشار النص إلى أن هذه التدابير مدفوعة خصوصا ب"ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي الوطنية" و"حماية السكان" وكذلك "مؤسسات الدولة ومصالحها الحيوية من أي تهديد داخلي أو خارجي".

أخبار ذات صلة
النيجر: هجوم على كنيسة يخلف قتيلين
«تحالف دول الساحل» يدعو إلى عمليات مشتركة ضد الإرهاب
المصدر: وكالات
النيجر
التعبئة العامة
الجماعات الإرهابية
محاربة الإرهاب
