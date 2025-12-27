بوتين يتعهد بتحقيق كل أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إنه إذا ​لم ترغب أوكرانيا في حل ⁠الأزمة بالطرق السلمية، فإن روسيا ستحقق جميع أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن كييف ليست في عجلة من أمرها لإنهاء الأزمة.

وقال الكرملين، في وقت سابق، إن الرئيس الروسي الذي تفقد ​أحد مراكز قيادة القوات المسلحة ‍الروسية تلقى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وقادة مجموعتي "الوسط" و"الشرق" في القوات الروسية.

وذكر ‍الكرملين ووكالات أنباء روسية، ⁠على تطبيق "تلغرام"، أن القادة ​الروس أبلغوا بوتين بأن قوات موسكو سيطرت على ​بلدات ميرنوهراد ورودينسك وأرتيميفكا في منطقة دونيتسك ‍الأوكرانية، وكذلك على بلدتي هوليايبول وستيبنوهيرسك في منطقة زابوريجيا.

وقال الجيش الأوكراني، في تحديثه الدوري لمجريات المعركة السبت، إن قواته صدت محاولات روسية للتقدم في ‌محيط ميرنوهراد وهوليايبول.