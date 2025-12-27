الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يتعهد بتحقيق كل أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا

بوتين يلتقي قادة عسكريين روس
28 ديسمبر 2025 01:04

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إنه إذا ​لم ترغب أوكرانيا في حل ⁠الأزمة بالطرق السلمية، فإن روسيا ستحقق جميع أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
وأضاف بوتين أن كييف ليست في عجلة من أمرها لإنهاء الأزمة. 
وقال الكرملين، في وقت سابق، إن الرئيس الروسي الذي تفقد ​أحد مراكز قيادة القوات المسلحة ‍الروسية تلقى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وقادة مجموعتي "الوسط" و"الشرق" في القوات الروسية.
وذكر ‍الكرملين ووكالات أنباء روسية، ⁠على تطبيق "تلغرام"، أن القادة ​الروس أبلغوا بوتين بأن قوات موسكو سيطرت على ​بلدات ميرنوهراد ورودينسك وأرتيميفكا في منطقة دونيتسك ‍الأوكرانية، وكذلك على بلدتي هوليايبول وستيبنوهيرسك في منطقة زابوريجيا.
وقال الجيش الأوكراني، في تحديثه الدوري لمجريات المعركة السبت، إن قواته صدت محاولات روسية للتقدم في ‌محيط ميرنوهراد وهوليايبول.

أخبار ذات صلة
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
زيلينسكي: تحقيق السلام في أوكرانيا يتوقف على شركائنا
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يسجل هزة بقوة 2.9 درجة في جنوب مسندم
اليوم 08:24
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
الرياضة
12 شوطاً في «الصيد بالصقور» ضمن «مهرجان الظفرة»
اليوم 21:31
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
نادي أبوظبي للشطرنج يفتتح أكاديمية عالمية لتطوير المواهب
اليوم 21:29
صورة مجمعة للرئيسين بوتين وترامب
الأخبار العالمية
قبل لقائه زيلينسكي.. ترامب يجري اتصالا مع بوتين
اليوم 21:22
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة بخيته راشد عيسى بن شقوي آل علي
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©