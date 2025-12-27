الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الإمارات ترحب بوصول بعثة الأمم المتحدة إلى الفاشر

سودانيون في مخيم للنازحين (أرشيفية)
28 ديسمبر 2025 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أن وصول بعثة الأمم المتحدة لتقييم الوضع في الفاشر يعد خطوة هامة نحو استعادة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في السودان الذين عانوا شهورا من الحصار والحرمان.

وأشارت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس، إلى ضرورة أن يصبح هذا الوصول الآن مستداماً ومضموناً، لا رمزياً، يجب أن تصل المساعدات إلى الفاشر، وأن تمتد لتشمل جميع المجتمعات المحتاجة في أنحاء السودان بسرعة وأمان ودون عوائق، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».

وتابعت: «نشيد بالولايات المتحدة الأميركية لدورها الدبلوماسي القيادي، ونُثمن جهود الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والشركاء في المجال الإنساني الذين يعملون في ظل ظروف قاسية وخطيرة».
وأضافت: «تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة كلا الطرفين المتحاربين إلى السماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد، عبر جميع الطرق المتاحة، وإلى تطبيق هدنة إنسانية فورية على مستوى البلاد دون شروط مسبقة».
وشددت على أن «دولة الإمارات على أتم الاستعداد لدعم التوسع الفوري في عمليات الإغاثة الإنسانية، قدراتنا اللوجستية والتشغيلية جاهزة لتسريع وصول المساعدات المنقذة للحياة فور السماح بالوصول، وسيساهم التخليص السريع والمرور الآمن للقوافل الإنسانية في تقديم الإغاثة العاجلة للأسر السودانية والمساعدة في استقرار المجتمعات التي تعاني من ضغوط شديدة».
وختمت قائلة: «بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك من خلال الرباعية، سنواصل الضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق، وإعلان هدنة إنسانية فورية على مستوى البلاد، كما ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي لتمكين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشركائه من توسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة ومواجهة حجم المعاناة في جميع أنحاء السودان».

الإمارات
الأمم المتحدة
الفاشر
السودان
ريم الهاشمي
المساعدات الإنسانية
