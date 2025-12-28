تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار

وقعت تايلاند وكمبوديا أمس اتفاقية لوقف إطلاق النار لإنهاء أسابيع من القتال على طول حدودهما. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عند الظهر، وتدعو إلى وقف التحركات العسكرية ووقف انتهاك المجال الجوي للأغراض العسكرية. كما تدعو الاتفاقية تايلاند، بعد صمود وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، إلى إعادة 18 جنديا كمبوديا تحتجزهم كأسرى منذ القتال السابق في يوليو. ووقع الاتفاقية وزيرا دفاع البلدين، الكمبودي تيا سيه والتايلاندي ناتافون ناركفانيت، عند نقطة تفتيش حدودية. وجاء ذلك في أعقاب محادثات استمرت ثلاثة أيام على مستوى أدنى بين مسؤولين عسكريين. وتنص الاتفاقية على التزام الجانبين بوقف إطلاق نار سابق أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو والاتفاقيات اللاحقة.