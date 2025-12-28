الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عواصف قوية تضرب دول شمال أوروبا

رياح قوية تضرب فاستربوتن والمناطق الجبلية الشمالية في هيمافان بالسويد
28 ديسمبر 2025 09:06

لقي شخصان مصرعهما في السويد جراء عواصف قوية تضرب أجزاء من السويد والنرويج وفنلندا، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل حركة الطيران في بعض المناطق.

 

وأصدر المعهد السويدي للأرصاد الجوية تحذيرات من رياح شديدة وعاتية تضرب مناطق واسعة من النصف الشمالي للبلاد، مع وصول العاصفة المسماة "يوهانس".

 

وأفادت الأنباء بمصرع رجل في الخمسينيات من عمره بالقرب من منتجع كونغسبيرغيت للتزلج وسط السويد، بعد سقوط شجرة عليه؛ حيث نقل إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

 

كما أعلنت شركة إقليمية وفاة أحد موظفيها بعد أن علق تحت شجرة سقطت عليه، بحسب ما نقلته قناة "إس في تي" التلفزيونية.

 

أخبار ذات صلة
العاصفة "يوهانس" تضرب السويد مخلفة قتلى
رئيس الدولة ورئيس وزراء النرويج يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

وفي فنلندا، أدى تأثير العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 120 ألف منزل، بينما كانت المناطق الغربية الأكثر تضرراً، وفق هيئة الإذاعة الفنلندية العامة.

 

وفي السويد، تأثر أكثر من 40 ألف منزل بانقطاع الكهرباء، وفق وكالة الأنباء السويدية "تي تي".

 

وأدت الرياح العاتية إلى توقف حركة الطيران في مطار كيتيلا بشمال فنلندا، بعد أن دفعت الطائرات نحو تراكمات الثلوج على جوانب المدرج، دون تسجيل أي إصابات.

المصدر: وكالات
النرويج
السويد
فلندا
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©