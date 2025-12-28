الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي وترامب يجتمعان في فلوريدا لبحث خطة السلام

صورة مجمعة للرئيسين زيلينسكي وترامب
28 ديسمبر 2025 09:58

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الثنائية ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت كييف)، وذلك في مقر إقامة ترامب الخاص في مارالاجو بولاية فلوريدا الأميركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم). ويضم الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، ووزير الاقتصاد أوليكسي سوبوليف، ورئيس أركان القوات المسلحة أندري هناتوف، ومستشار مكتب الرئاسة أولكسندر بيفز، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا. وعن الجانب الأميركي، سيشارك في المحادثات، إلى جانب ترامب، كل من مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وكبير مستشاريه وصهره جاريد كوشنر، وعدد من المسؤولين الآخرين.
وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة هاليفاكس الكندية، السبت، في طريقه إلى فلوريدا، وتلقى دعما قويا من الأوروبيين وكندا عشية اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعقد زيلينسكي في كندا اجتماعا عبر الفيديو مع قادة أوروبيين.
وسيناقش زيلينسكي وترامب في فلوريدا الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي قدمتها واشنطن قبل نحو شهر. 

أخبار ذات صلة
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
ماكرون: اجتماع في باريس حول أوكرانيا مطلع يناير
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
كندا
دونالد ترامب
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
الأخبار العالمية
"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©