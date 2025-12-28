زيلينسكي وترامب يجتمعان في فلوريدا لبحث خطة السلام

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الثنائية ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت كييف)، وذلك في مقر إقامة ترامب الخاص في مارالاجو بولاية فلوريدا الأميركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم). ويضم الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، ووزير الاقتصاد أوليكسي سوبوليف، ورئيس أركان القوات المسلحة أندري هناتوف، ومستشار مكتب الرئاسة أولكسندر بيفز، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا. وعن الجانب الأميركي، سيشارك في المحادثات، إلى جانب ترامب، كل من مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، وكبير مستشاريه وصهره جاريد كوشنر، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة هاليفاكس الكندية، السبت، في طريقه إلى فلوريدا، وتلقى دعما قويا من الأوروبيين وكندا عشية اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعقد زيلينسكي في كندا اجتماعا عبر الفيديو مع قادة أوروبيين.

وسيناقش زيلينسكي وترامب في فلوريدا الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي قدمتها واشنطن قبل نحو شهر.