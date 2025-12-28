الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: تحقيق السلام في أوكرانيا يتوقف على شركائنا

طاقم إطفاء يكافح حريقا في أوكرانيا
28 ديسمبر 2025 18:19

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف ​تبذل ما في وسعها لإنهاء ‌الأزمة الحالية، ​لكن تحقيق ⁠السلام يتوقف ‌في نهاية المطاف على شركاء بلاده.
وكتب زيلينسكي، على تطبيق "تلغرام" ⁠قبل عقد محادثات مع ⁠نظيره الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا "​هذه بعض أكثر الأيام نشاطا في السنة فيما يتعلق بالمساعي الدبلوماسية".
وأضاف الرئيس الأوكراني "من ​الممكن حل ‍الكثير قبل حلول العام الجديد ونبذل كل ما في وسعنا ‍لتحقيق ذلك، ⁠لكن ​اتخاذ القرارات يعتمد على الشركاء".
 يلتقي زيلينسكي مع ترامب، في وقت لاحق اليوم في فلوريدا، للبحث في قضية أوكرانيا ومحاولة الحصول على موافقة الرئيس الأميركي على النسخة الأخيرة من خطة السلام الرامية إلى إنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
وقال الرئيس الأميركي، لموقع "بوليتيكو" الجمعة، إن نظيره الأوكراني، الذي يصل حاملا معه أحدث مقترحاته بشأن قضية الأراضي "لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه".
مع ذلك، بدا ترامب واثقا من نتائج المحادثات، قائلا "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه. وأعتقد أنها ستسير على ما يرام مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" الذي يعتزم التحدث معه "قريبا".

المصدر: وكالات
الأزمة الأوكرانية
خطة سلام
فولوديمير زيلينسكي
