الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تستضيف محادثات ثلاثية مع تايلاند وكمبوديا

وزير الخارجية الصيني وانغ يي يستقبل نظيره الكمبودي براك سوخون قبيل محادثات ثلاثية
28 ديسمبر 2025 19:08

هنأت الصين، اليوم الأحد، كمبوديا على التوصل إلى وقف إطلاق النار مع تايلاند بعد أسابيع من القتال الحدودي الدامي، في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من الدول الثلاث لعقد اجتماع لمدة يومين في جنوب غرب الصين.

كانت تايلاند وكمبوديا قد أنهتا، أمس السبت، أسابيع من الاشتباكات الحدودية العنيفة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 101 شخص وتشريد أكثر من نصف مليون، وذلك بالاتفاق على وقف إطلاق النار الثاني بينهما في الأشهر الأخيرة.
ووصف وانغ يي وزير الخارجية الصيني، خلال لقائه بنظيره الكمبودي، وقف إطلاق النار بأنه "خطوة مهمة نحو استعادة السلام"، وقال إنه "يتماشى مع التطلعات المشتركة لدول المنطقة".

ومن المتوقع أن يلتقي كل من كبير الدبلوماسيين الكمبوديين، براك سوخون، ونظيره التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو، مع وانغ في مقاطعة يونان الصينية يومي الأحد والاثنين لمناقشة الوضع الحدودي.

وقال وانغ، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إن على كمبوديا وتايلاند "العمل على تعزيز وقف إطلاق نار كامل ودائم، واستئناف التبادلات الطبيعية، وإعادة بناء الثقة المتبادلة".
وأضاف وانغ أن على دبلوماسيي البلدين ومسؤوليهما العسكريين استغلال اجتماعهما في يونان كفرصة "للتواصل بمرونة وتعزيز التفاهم".
وأكد أن الصين مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لكمبوديا لتوطين النازحين في المناطق الحدودية.

المصدر: وكالات
الصين
كمبوديا
تايلاند
محادثات
