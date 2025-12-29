الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

القاهرة (وام)



عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية أمس، برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية، لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، والتضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلة السفير علي عبدي أواري، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية، أدان بأشد العبارات اعتراف إسرائيل، بإقليم أرض الصومال، مؤكداً رفضه الكامل لهذا الإجراء الباطل وما يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية، مشدداً على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يمثل اعتداءً على الأمن القومي العربي، ومحاولة لزعزعة الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية للتصدي له، ومجدداً دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، وحقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها في إطار الشرعية الدولية.

وشدد المجلس على تضامنه الكامل مع الموقف الصومالي الرافض لأي إجراء يمس وحدة أراضيه أو يشكل تدخلاً في شؤونه الداخلية، محذراً من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ورافضاً في الوقت ذاته أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مخططات عدوانية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية، كما كلّف الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لوضع آليات تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقديم تقرير بشأن هذه التطورات إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.