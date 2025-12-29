الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

من اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين (وام)
30 ديسمبر 2025 01:10

القاهرة (وام)

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية أمس، برئاسة السفير حمد عبيد الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية، لبحث إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، والتضامن مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.
وبعد أن استمع المجلس إلى مداخلة السفير علي عبدي أواري، المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية، أدان بأشد العبارات اعتراف إسرائيل، بإقليم أرض الصومال، مؤكداً رفضه الكامل لهذا الإجراء الباطل وما يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية، مشدداً على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يمثل اعتداءً على الأمن القومي العربي، ومحاولة لزعزعة الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية للتصدي له، ومجدداً دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، وحقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها في إطار الشرعية الدولية.
وشدد المجلس على تضامنه الكامل مع الموقف الصومالي الرافض لأي إجراء يمس وحدة أراضيه أو يشكل تدخلاً في شؤونه الداخلية، محذراً من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ورافضاً في الوقت ذاته أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ مخططات عدوانية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية، كما كلّف الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لوضع آليات تحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقديم تقرير بشأن هذه التطورات إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.

أخبار ذات صلة
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
أرض الصومال
الجامعة العربية
إسرائيل
الإمارات
الأمم المتحدة
الصومال
آخر الأخبار
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
الرياضة
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
اليوم 21:24
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©