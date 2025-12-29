969 خرقاً إسرائيلياً خلال 80 يوماً لاتفاق وقف إطلاق النار

غزة (الاتحاد)



أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 969 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 80 يوماً، مما أسفر عن مقتل 418 فلسطينياً وإصابة 1141 آخرين، فيما أدخلت مساعدات لا تتجاوز 42 % من المتفق عليه ما فاقم معاناة المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع في بيان، إن «الاحتلال واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الأحد 28 ديسمبر 2025 (لمدة 80 يوماً)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق».

وأكد أن «هذه الخروقات تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر بنود البروتوكول الإنساني الملحق به».

وأوضح أن «الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة 969 خرقاً للاتفاق، من بينها 298 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و54 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية».

كما رصدت «455 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و162 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية».

وأشار إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن «مقتل 418، وإصابة 1141 آخرين، إلى جانب 45 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها القوات الإسرائيلية».

وأضاف أن «إسرائيل أخلت بالتزاماتها الإنسانية إذ سمحت بدخول 19 ألفا و764 شاحنة من أصل 48 ألف شاحنة كان يفترض إدخالها خلال تلك الفترة، بمتوسط يومي 253 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، وبنسبة التزام لا تتجاوز 42%».