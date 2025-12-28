نقص الوقود يعطل الصرف الصحي ويهدد بانتشار الأوبئة

غزة (الاتحاد)



حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، من مخاطر انتشار الأوبئة وتدهور الوضع الصحي بالقطاع، مع استمرار منع إسرائيل إدخال كميات كافية لتشغيل المرافق الحيوية.

وقال الاتحاد في بيان، إن بلديات قطاع غزة تعاني أزمة وقود حادة، أثرت بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لا سيما في أوقات الطوارئ ومع دخول فصل الشتاء.

وأوضح أن هذا النقص أدى إلى عدم قدرة مضخات المياه والصرف الصحي على العمل، ما يرفع مخاطر انتشار الأوبئة وتدهور الصحة العامة.

وحذر الاتحاد، من أن استمرار الأزمة ينذر بتداعيات بيئية وصحية خطيرة.

وأضاف: أن «تراكم النفايات وعدم القدرة على إزالتها يفاقمان التهديدات البيئية، في وقت تعجز فيه الآليات المتبقية عن إزالة الركام وفتح الطرق، مما يعيق حركة مركبات البلديات والدفاع المدني والإسعاف، ويضعف الاستجابة للحالات الطارئة».

وأشار الاتحاد، إلى أن «الأوضاع الإنسانية والخدمية مرشحة لمزيد من التدهور مع دخول المنخفضات الجوية والأمطار الغزيرة، في ظل الحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود لتشغيل المضخات والمعدات».