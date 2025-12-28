الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نقص الوقود يعطل الصرف الصحي ويهدد بانتشار الأوبئة

شاحنة وقود تحمل علم الأمم المتحدة لدى دخولها إلى قطاع غزة (أرشيفية)
29 ديسمبر 2025 01:19

غزة (الاتحاد)

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، من مخاطر انتشار الأوبئة وتدهور الوضع الصحي بالقطاع، مع استمرار منع إسرائيل إدخال كميات كافية لتشغيل المرافق الحيوية.
وقال الاتحاد في بيان، إن بلديات قطاع غزة تعاني أزمة وقود حادة، أثرت بشكل مباشر على قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لا سيما في أوقات الطوارئ ومع دخول فصل الشتاء.
وأوضح أن هذا النقص أدى إلى عدم قدرة مضخات المياه والصرف الصحي على العمل، ما يرفع مخاطر انتشار الأوبئة وتدهور الصحة العامة.
وحذر الاتحاد، من أن استمرار الأزمة ينذر بتداعيات بيئية وصحية خطيرة.
وأضاف: أن «تراكم النفايات وعدم القدرة على إزالتها يفاقمان التهديدات البيئية، في وقت تعجز فيه الآليات المتبقية عن إزالة الركام وفتح الطرق، مما يعيق حركة مركبات البلديات والدفاع المدني والإسعاف، ويضعف الاستجابة للحالات الطارئة».
وأشار الاتحاد، إلى أن «الأوضاع الإنسانية والخدمية مرشحة لمزيد من التدهور مع دخول المنخفضات الجوية والأمطار الغزيرة، في ظل الحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود لتشغيل المضخات والمعدات».

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم خياماً ومستلزمات إيواء للنازحين في خان يونس
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: مليون شخص في غزة بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية
الصرف الصحي
الوقود
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
الرياضة
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
اليوم 21:24
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©