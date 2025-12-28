مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)



أحرق مستوطنون إسرائيليون، مركبات فلسطينية وخطوا تهديدات على جدران منازل، واعتدوا على ممتلكات، في سلسلة اعتداءات نفذوها فجر أمس، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

​​​​​​​وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منزلين في بلدة «حوارة» جنوب نابلس بالضفة الغربية، وأحرقوا مركبتين تعودان لفلسطينيين، إلى جانب كتابة شعارات تهديد على جدران المنازل.

وفي قرية «الجبعة» غربي بيت لحم جنوبي الضفة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مستوطنين أحرقوا مركبة، وخطوا شعارات معادية على جدران أحد المنازل في القرية.

وفي السياق، أفادت «وفا» بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدة «ترمسعيا» شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين، حيث أقدمت على خلع وسرقة أبواب منازل قيد الإنشاء.

كما أقدم مستوطنون إسرائيليون، أمس، على قطع نحو 40 شجرة زيتون في بلدة «مخماس» شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت «وفا»، إن عدداً من المستوطنين اقتحموا منطقة «خلة السدرة» في بلدة «مخماس»، وقطعوا 40 شجرة زيتون.

ومؤخراً، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية قرب البلدة، تستخدم كنقطة تجمع وتخطيط للاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين، وفق «وفا».

ويوم الخميس الماضي، وثقت وزارة الزراعة الفلسطينية، اقتلاع وتجريف أكثر من 8 آلاف شجرة معظمها من الزيتون خلال أسبوع واحد جراء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مقدرة الخسائر المادية بنحو 7 ملايين دولار.