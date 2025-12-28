الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أرشيفية)
29 ديسمبر 2025 01:19

رام الله (الاتحاد)

أحرق مستوطنون إسرائيليون، مركبات فلسطينية وخطوا تهديدات على جدران منازل، واعتدوا على ممتلكات، في سلسلة اعتداءات نفذوها فجر أمس، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
​​​​​​​وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منزلين في بلدة «حوارة» جنوب نابلس بالضفة الغربية، وأحرقوا مركبتين تعودان لفلسطينيين، إلى جانب كتابة شعارات تهديد على جدران المنازل.
وفي قرية «الجبعة» غربي بيت لحم جنوبي الضفة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مستوطنين أحرقوا مركبة، وخطوا شعارات معادية على جدران أحد المنازل في القرية.
وفي السياق، أفادت «وفا» بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت بلدة «ترمسعيا» شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية، واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين، حيث أقدمت على خلع وسرقة أبواب منازل قيد الإنشاء.
كما أقدم مستوطنون إسرائيليون، أمس، على قطع نحو 40 شجرة زيتون في بلدة «مخماس» شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت «وفا»، إن عدداً من المستوطنين اقتحموا منطقة «خلة السدرة» في بلدة «مخماس»، وقطعوا 40 شجرة زيتون.
ومؤخراً، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية قرب البلدة، تستخدم كنقطة تجمع وتخطيط للاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين، وفق «وفا».
ويوم الخميس الماضي، وثقت وزارة الزراعة الفلسطينية، اقتلاع وتجريف أكثر من 8 آلاف شجرة معظمها من الزيتون خلال أسبوع واحد جراء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مقدرة الخسائر المادية بنحو 7 ملايين دولار.

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم خياماً ومستلزمات إيواء للنازحين في خان يونس
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: مليون شخص في غزة بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية
فلسطين
مستوطنون
نابلس
إسرائيل
الضفة الغربية
آخر الأخبار
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
الرياضة
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
اليوم 21:24
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©