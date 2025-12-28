العاصفة "يوهانس" تضرب السويد مخلفة قتلى

قتل ثلاثة أشخاص جراء العاصفة التي ضربت السويد، السبت وطوال ليل الأحد، مع بقاء آلاف المنازل من دون كهرباء.

واجتاحت العاصفة، التي أُطلق عليها اسم "يوهانس" في السويد، أجزاء كبيرة من النصف الشمالي من البلاد والأجزاء الغربية من فنلندا.

وقالت الشرطة، اليوم، إنّ رجلا في الستينات من عمره كان يعمل في الغابة أُصيب جراء سقوط شجرة السبت في هوفورس في السويد.

وتوفي لاحقا متأثرا بجروحه في المستشفى.

تُضاف هذه الوفاة إلى وفاتين أُبلغ عنهما، أمس السبت، إحداهما لرجل في الخميسينات من عمره توفي في المستشفى بعدما أُصيب أيضا جراء سقوط شجرة بالقرب من منتجع "كونغسبرجيت" للتزلج في وسط السويد، بحسب ما أفاد به ماتس لان من شرطة غافليبورغ.

وفي الشمال، ذكرت شركة "هيماب" للمرافق الإقليمية بأنّ أحد موظفيها توفي في حادث "في الميدان".

من جانبها، أفادت قناة "اس في تي" التلفزيونية بأنّ العامل علِق تحت شجرة سقطت جراء العاصفة.

وتسبّبت رياح قوية في اقتلاع الأشجار وتعطيل حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في السويد وفنلندا.

وفي فنلندا، كان أكثر من 85 ألف منزل لا تزال بدون كهرباء حوالى الساعة 12 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، بعدما كان أكثر من 180 ألف منزل بدون كهرباء.

وحذرت شركات الطاقة من أنّ أعمال الإصلاح قد تستغرق عدة أيام.

في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" (TT)، بأنّ ما لا يقل عن 40 ألف منزل سويدي لا تزال بدون كهرباء صباح الأحد.