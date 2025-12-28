الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بعد اتصاله ببوتين.. ترامب يبحث مع زيلينسكي خطة سلام أوكرانيا

ترامب يصافح زيلينسكي قبل بدء اجتماعهما
28 ديسمبر 2025 23:00

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، مباحثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وتصافح ترامب وزيلينسكي قبل الاجتماع الثنائي الذي سيعقبه اتصال هاتفي مشترك مع قادة أوروبيين.

    ترامب يبحث مع زيلينسكي خطة سلام أوكرانيا

ومن المقرر أن يجري ترامب بعد ذلك محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كانا قد تحدثا قبل اللقاء.
وقال ترامب، قبيل لقائه زيلينسكي، إنه أجرى اتصالا هاتفيا "⁠جيدا ومثمرا للغاية" مع بوتين.
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال" المملوكة له "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة جدا ومثمرة مع الرئيس الروسي بوتين".

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فولوديمير زيلينسكي
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
علوم الدار
حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس القضاء من أعضاء السلطة القضائية
اليوم 13:20
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة موزة إبراهيم راشد الساحب آل علي
اليوم 13:09
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
علوم الدار
حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحوامي بمدينة خورفكان
اليوم 12:43
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الحمرية بمدينة الشارقة
اليوم 12:40
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية الرحمانية بمدينة الشارقة
اليوم 12:29
