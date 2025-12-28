ترامب يدلي بتصريح مطمئن بشأن إنهاء أزمة أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء الأزمة الحالية في أوكرانيا وصلت إلى "مراحلها النهائية"، وذلك خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة خطة سلام جديدة.

وقال ترامب "أعتقد أنّنا في المراحل النهائية من المحادثات، وسنرى ما سيحدث. وإلا سوف يستمر الأمر لفترة طويلة"، مضيفا أنّه ليس لديه موعد نهائي لهذه العملية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث إليه هاتفيا قبل لقائه مع زيلينسكي، "جاد للغاية" بشأن السلام.

كما أكد ترامب أنّه سيكون هناك "اتفاق قوي" لضمان أمن أوكرانيا في إطار خطة السلام، موضحا أنّ هذا الاتفاق سيشمل الدول الأوروبية.

وقبل وقت قليل من لقائه زيلينسكي، أفاد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال" بأنّه أجرى محادثة مثمرة مع بوتين.

ومن جانبه، أكد الكرملين أنّ المحادثة "دارت في جو ودي".

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئاسة الروسية للصحافيين "اتفق الطرفان على التحدث مجددا عبر الهاتف بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي وزيلينسكي".

كما أشار أوشاكوف إلى أنّ "روسيا والولايات المتحدة متفقتان على وجهة النظر نفسها، وهي أنّ الاقتراح الأوكراني والأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت... لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع وإلى استئناف الأعمال العدائية".