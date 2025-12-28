الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريح مطمئن بشأن إنهاء أزمة أوكرانيا

ترامب يبحث مع الرئيس الأوكراني خطة سلام لإنهاء الأزمة
28 ديسمبر 2025 23:46

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجهود الدبلوماسية الهادفة لإنهاء الأزمة الحالية في أوكرانيا وصلت إلى "مراحلها النهائية"، وذلك خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة خطة سلام جديدة.
وقال ترامب "أعتقد أنّنا في المراحل النهائية من المحادثات، وسنرى ما سيحدث. وإلا سوف يستمر الأمر لفترة طويلة"، مضيفا أنّه ليس لديه موعد نهائي لهذه العملية.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث إليه هاتفيا قبل لقائه مع زيلينسكي، "جاد للغاية" بشأن السلام.
كما أكد ترامب أنّه سيكون هناك "اتفاق قوي" لضمان أمن أوكرانيا في إطار خطة السلام، موضحا أنّ هذا الاتفاق سيشمل الدول الأوروبية.
وقبل وقت قليل من لقائه زيلينسكي، أفاد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال" بأنّه أجرى محادثة مثمرة مع بوتين.
ومن جانبه، أكد الكرملين أنّ المحادثة "دارت في جو ودي".
وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئاسة الروسية للصحافيين "اتفق الطرفان على التحدث مجددا عبر الهاتف بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي وزيلينسكي".
كما أشار  أوشاكوف إلى أنّ "روسيا والولايات المتحدة متفقتان على وجهة النظر نفسها، وهي أنّ الاقتراح الأوكراني والأوروبي لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت... لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع وإلى استئناف الأعمال العدائية". 

أخبار ذات صلة
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
بعد اتصاله ببوتين.. ترامب يبحث مع زيلينسكي خطة سلام أوكرانيا
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©