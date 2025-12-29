الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى وعشرات المصابين في حادث قطار بالمكسيك

جنود وفرق الدفاع المدني في موقع الحادث بولاية أواساكا الجنوبية
29 ديسمبر 2025 07:23

 قالت السلطات المكسيكية إن 13 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم إثر خروج قطار على متنه 250 شخصا عن مساره في ولاية أواساكا الجنوبية. وذكرت البحرية المكسيكية في بيان أن 13 شخصا لاقوا حتفهم في الحادث وأصيب 98 آخرون، من بينهم 36 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى.
وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إن خمسة أشخاص في حالة خطيرة. وكانت البحرية قد ذكرت في بيان سابق أن القطار، المكون من أربع عربات وقاطرتين، كان يحمل 241 راكبا وتسعة من أفراد طاقم العمل عندما خرج عن مساره بالقرب من بلدة نيزكاندا. وكان "القطار الرابط بين المحيطين" يسافر عبر برزخ تيهوانتيبيك من ميناء سالينا كروز على ساحل المحيط الهادئ إلى كواتزاكوالكوس في خليج المكسيك. وقالت البحرية إنها نشرت 360 من أفراد البحرية و20 مركبة وأربع سيارات إسعاف برية وثلاث سيارات إسعاف جوي ومسيرة تكتيكية في عملية البحث والإنقاذ.

أخبار ذات صلة
تحالف مكسيكي أميركي للاستحواذ على «كلوب أميركا»
قتلى في تحطم طائرة عسكرية مكسيكية
المصدر: وكالات
حادث قطار
المكسيك
آخر الأخبار
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
الرياضة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب للحسم ومصر والجزائر ونيجيريا فرسان الرهان
اليوم 08:54
ترامب وزيلينسكي
الأخبار العالمية
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً
اليوم 08:52
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
الرياضة
لوروا: العامل النفسي عائق المغرب للتتويج بلقب أفريقيا
اليوم 08:41
خلال انقاذ مسن أثناء حريق في دار بمحافظة سولاويزي بإندونيسيا
الأخبار العالمية
إندونيسيا.. حريق في دار للمسنين يودي بحياة 16 شخصاً
اليوم 08:41
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
الرياضة
إنتر يعتلي الصدارة الإيطالية بالفوز على أتلانتا
اليوم 08:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©