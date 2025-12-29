قتلى وعشرات المصابين في حادث قطار بالمكسيك

قالت السلطات المكسيكية إن 13 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم إثر خروج قطار على متنه 250 شخصا عن مساره في ولاية أواساكا الجنوبية. وذكرت البحرية المكسيكية في بيان أن 13 شخصا لاقوا حتفهم في الحادث وأصيب 98 آخرون، من بينهم 36 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى.

وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إن خمسة أشخاص في حالة خطيرة. وكانت البحرية قد ذكرت في بيان سابق أن القطار، المكون من أربع عربات وقاطرتين، كان يحمل 241 راكبا وتسعة من أفراد طاقم العمل عندما خرج عن مساره بالقرب من بلدة نيزكاندا. وكان "القطار الرابط بين المحيطين" يسافر عبر برزخ تيهوانتيبيك من ميناء سالينا كروز على ساحل المحيط الهادئ إلى كواتزاكوالكوس في خليج المكسيك. وقالت البحرية إنها نشرت 360 من أفراد البحرية و20 مركبة وأربع سيارات إسعاف برية وثلاث سيارات إسعاف جوي ومسيرة تكتيكية في عملية البحث والإنقاذ.