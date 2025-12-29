الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
زلزال بقوة 6 درجات يضرب البيرو ويسفر عن إصابات وأضرار

زلزال
29 ديسمبر 2025 07:50

أسفر زلزال بقوة 6 درجات عن إصابة 25 شخصا على الأقل في البيرو، في منطقة أنكاش في شمال العاصمة ليما، وفق ما أفادت السلطات مساء الأحد.وقالت السلطات إن الزلزال وقع قبالة مدينة تشيمبوتي الساحلية.
وأفادت وزارة الصحة بأن الزلزال تسبب في "إصابة 25 شخصا، من بينهم 12 أدخلوا المستشفى و13 سمح لهم بالمغادرة".
وفي مدينة تشيمبوتي التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، تضرر المستشفى الرئيسي، وكذلك مدارس والعديد من المنازل، وفقا لصور بثتها وسائل الإعلام المحلية الأحد.
وتقع البيرو التي تعد حوالي 34 مليون نسمة ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.

