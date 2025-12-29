الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ترامب: اتفاق السلام في أوكرانيا بات قريباً

ترامب وزيلينسكي
29 ديسمبر 2025 08:52

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات قريبا، لكنه لم يفد بإحراز اختراق بشأن مسألة الأراضي بعد محادثات جديدة مع الرئيسين الأوكراني والروسي.
وصرّح ترامب، بأنه سيتضح في غضون أسابيع ما إذا كان ممكنا إنهاء النزاع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف  منذ فبراير 2022.
وفي إطار جهود دبلوماسية مكثفة قبل حلول العام الجديد، استقبل ترامب فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا حيث التقى الاثنان مع كبار مساعديهما إلى مائدة غداء.
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا قبل ذلك بوقت قصير عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي الذي أكّد أن موسكو "جادة" بشأن السلام .
وبعد محادثاتهما، تحدث زيلينسكي وترامب هاتفيا بشكل مشترك مع قادة أوروبيين.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
دونالد ترامب
روسيا وأوكرانيا
