الأخبار العالمية

"بطل بوندي" أحمد الأحمد: هدفي منع قتل الأبرياء في هجوم أستراليا

رئيس وزراء أستراليا خلال زيارته أحمد الأحمد "بطل بوندي" في مستشفى بسيدني.
29 ديسمبر 2025 12:24

 قال رجل وصف بالبطل بسبب تعامله مع أحد المسلحين في هجوم شاطئ بوندي في أستراليا، إنه تصرف لمنع سقوط المزيد من القتلى، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الاثنين.
وانتشرت حول العالم مقاطع فيديو يظهر فيها مالك أحد المتاجر في سيدني، ويدعى أحمد الأحمد، وهو يجرد المسلح ساجد أكرم من سلاحه، قبل أن يصاب هو نفسه. وكان مسلحان فتحا نيران أسلحتهما على حشد يزيد عدده عن ألف شخص، كانوا يحتفلون  بشاطئ بوندي في 14 ديسمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.
 وفي مقابلة مع محطة "سي بي إس"، من المقرر بثها اليوم الاثنين، قال أحمد، الذي أصيب بأربع رصاصات بعد تدخله، إنه كان يريد فقط إنقاذ المزيد من الأرواح. وقال: "كان هدفي أن انتزع السلاح منه فقط، وأن أمنعه من قتل إنسان وعدم قتل الأبرياء". وأضاف: "أعلم أنني أنقذت الكثيرين، ولكنني أشعر بالأسف على من فقدوا أرواحهم".

المصدر: وكالات
هجوم إرهابي
أستراليا
هجوم
