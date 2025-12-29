زيلينسكي يكشف بعض تفاصيل خطة السلام الأميركية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بعض تفاصيل ⁠خطة ‌السلام الأميركية المطروحة والمؤلفة من 20 ⁠نقطة لإنهاء الأزمة.

وأضاف للصحفيين، في محادثة ​عبر تطبيق ‍"واتساب"، أن الولايات المتحدة بصدد عرض ضمانات أمنية لمدة 15 عاما على بلاده، ضمن خطة سلام مقترحة.

وقال "أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول. قلت له (ترامب) إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي وعده بدرس هذا المقترح.

واستضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني في منتجعه بولاية فلوريدا أمس الأحد. وأكد ترامب على أن التوصل إلى تسوية سلمية بات "أقرب من أي وقت مضى".

وقال زيلينسكي للصحفيين "بدون ضمانات أمنية، لن تنتهي هذه الحرب بصورة واقعية".

وأكد الرئيس الأوكراني أن الضمانات تشمل آليات مراقبة لتنفيذ أي اتفاق سلام، إضافة إلى "وجود" الشركاء.

وأضاف زيلينسكي بأن هذه الضمانات ستحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي، وكذلك برلمانات الدول الأخرى المشاركة في الإشراف على أي تسوية.

وأكد أنّ القضايا المتعلّقة بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ما زالت آخر الأجزاء التي لم يتم حلّها في المحادثات لإنهاء الأزمة.

وقال الرئيس الأوكراني إنه يريد أن يتم اعتماد خطة السلام المؤلفة من 20 بندا، الجاري بحثها، من جانب الأوكرانيين عبر استفتاء وطني. غير أن إجراء الاستفتاء يتطلب وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما على الأقل.