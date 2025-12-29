الإثنين 29 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل آلاف المهاجرين في 2025 خلال محاولة الوصول إلى إسبانيا

إنقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
29 ديسمبر 2025 19:23

مقتل آلاف المهاجرين في 2025 خلال محاولة الوصول إلى إسبانيا 
قضى أكثر من 3 آلاف مهاجر سنة 2025 خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، بحسب تقرير نشرته اليوم الاثنين، منظمة إسبانية غير حكومية أظهر انخفاضا ملحوظا في عدد هذه الوفيات نتيجة تراجع حالات الهجرة عبر البحر.
وأفادت جمعية "كاميناندو فرونتيراس"، التي تعنى بالدفاع عن المهاجرين، بأن الجزء الأكبر من الوفيات المسجّلة حتّى تاريخ 15 ديسمبر الجاري وعددها 3090 وفاة حدث على مسار الهجرة في المحيط الأطلسي بين أفريقيا وجزر كناري الذي يعد من أخطر مسارات الهجرة في العالم.
وسمح تقرير "كاميناندو فرونتيراس"، الذي يستند إلى شهادات عائلات مهاجرين وإحصاءات رسمية لمهاجرين تمّ إسعافهم، بتأكيد أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.
وأشارت الأرقام الرسمية إلى انخفاض بنسبة 40,4 % في أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إسبانيا بين الأوّل من يناير و15 ديسمبر بالمقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي (35935 في 2025 مقابل 60311 في 2024).
وفي العام 2024، قضى في المجموع 10457 مهاجرا أو فقد أثرهم خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، وهو أعلى عدد للوفيات تسجّله "كاميناندو فرونتيراس" منذ البدء بتسجيل هذه المعطيات عام 2007.
وعزت المنظمة التراجع في توافد المهاجرين غير النظاميين إلى سلسلة من العوامل، أبرزها "زيادة التمويل المقدّم للبلدان الثلاثة لاحتواء تدفّقات الهجرة بدءا ببلد المنشأ".
غير أن المنظمة أشارت إلى بروز مسارات جديدة للهجرة إلى إسبانيا، من غينيا مثلا.
وقد ازداد عدد زوارق الهجرة التي انطلقت باتجاه حزر باليار عبر البحر المتوسط.
وشهد هذا المسار الذي غالبا ما يسلكه الجزائريون توافد مهاجرين من دول عدة، بحسب المنظمة.
وتضاعفت حالات الوفاة المسجّلة عليه مقارنة بسنة 2024 لتبلغ 1037 حالة.
وتعدّ إسبانيا مع إيطاليا واليونان المدخل الرئيسي للمهاجرين إلى أوروبا.

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب إسبانيا
إنقاذ مئات المهاجرين خلال أيام قبالة اليونان
المصدر: وكالات
إسبانيا
مهاجرون
غرق قارب
قتلى
آخر الأخبار
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
الرياضة
منصور بن محمد يشهد انطلاق أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:38
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس الفيفا على هامش أعمال «القمة العالمية للرياضة» في دبي
اليوم 20:33
كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: ترامب يبحث مع بوتين الأزمة في أوكرانيا
اليوم 20:13
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة مقر إقامة بوتين
اليوم 19:51
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
الرياضة
صلاح «بديل» في منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2018
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©