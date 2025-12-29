الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تركيا.. مقتل 3 عناصر أمن باشتباكات مع إرهابيين

قوات أمن تركية في موقع الاشتباك مع عناصر «داعش» في يالوفا (رويترز)
30 ديسمبر 2025 01:34

أنقرة (الاتحاد، وكالات)

قُتل ثلاثة عناصر أمن و6 إرهابيين في عملية ضد تنظيم «داعش» في «يالوفا» شمال غرب تركيا.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن مسلحين من تنظيم «داعش» اشتبكوا مع الشرطة في شمال غرب تركيا، أمس، ما أسفر عن سقوط 3 من رجال الشرطة و6 مسلحين، كما أصيب 8 من رجال الشرطة على الأقل وحارس ليلي بجروح.
ووقع إطلاق النار في منطقة «إلمالي» بمحافظة «يالوفا»، جنوبي إسطنبول، أثناء اقتحام الشرطة منزلاً كان المسلحون يختبئون فيه. 
وذكر وزير الداخلية علي يرليكايا إن عملية يالوفا كانت واحدة من 108 عمليات مداهمة متزامنة نُفذت ضد مشتبه بهم من تنظيم «داعش» في 15 محافظة في أنحاء البلاد.
وأضاف يرليكايا أن «عملية يالوفا نُفذت بحرص شديد لوجود نساء وأطفال داخل المنزل الذي كان يختبئ فيه المسلحون»، مؤكداً أنه تم إجلاء النساء الخمس والأطفال الستة من المنزل بسلام.
وأوضح الوزير للصحافيين أن جميع المسلحين كانوا أتراكاً.
وبدأت العملية نحو الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، وانتهت رسمياً في الساعة 9:40 صباحاً، بحسب ما أشار الوزير.
في غضون ذلك، أعلن وزير العدل يلماز تونج، عبر منصة «إكس»، أن مكتب المدعي العام الرئيسي في «يالوفا» قد بدأ تحقيقاً، وكلف 5 مدعين عامين بقيادة التحقيق.
وأضاف أنه تم اعتقال 5 أشخاص في إطار التحقيق، من دون تقديم مزيد من المعلومات عن المشتبه بهم.
وفي الأسبوع الماضي، نفذت الشرطة عشرات المداهمات المتزامنة، واعتقلت 115 مسلحاً قالت إنهم كانوا يخططون لهجمات تستهدف احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.

