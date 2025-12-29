إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا

غزة (الاتحاد)



أصيب 3 فلسطينيين، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف منطقة انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وتعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما نفذ طيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى في محيط المقبرة الشرقية لمخيم البريج وسط غزة، في إطار تصعيد مستمر يطال مناطق متعددة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قال، في بيان، إنه «وثق ارتكاب قوات الاحتلال 969 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى أمس الأول، ما أسفر عن مقتل 418 فلسطينياً وإصابة 1141 آخرين».

سياسياً، بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي والمغرب ناصر بوريطة أمس، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وأفادت الوزارة بأن الصفدي وبوريطة بحثا عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمها الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

ودعا الوزيران إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية الكافية من دون عوائق، والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وربط الاستقرار بأفق سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الوزيران على «ضرورة إنهاء التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة».