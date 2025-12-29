الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا

فلسطيني في حالة صدمة أثناء بحث آخرين وسط الدمار إثر قصف جوي على مخيم جباليا (أرشيفية)
30 ديسمبر 2025 01:34

غزة (الاتحاد)

أصيب 3 فلسطينيين، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف منطقة انسحب منها  الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وتعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما نفذ طيران الحربي الإسرائيلي غارة أخرى في محيط المقبرة الشرقية لمخيم البريج وسط غزة، في إطار تصعيد مستمر يطال مناطق متعددة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي قال، في بيان، إنه «وثق ارتكاب قوات الاحتلال 969 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى أمس الأول، ما أسفر عن مقتل 418 فلسطينياً وإصابة 1141 آخرين».
سياسياً، بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي والمغرب ناصر بوريطة أمس، تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق بيان للخارجية الأردنية.
وأفادت الوزارة بأن الصفدي وبوريطة بحثا عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمها الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
ودعا الوزيران إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية الكافية من دون عوائق، والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وربط الاستقرار بأفق سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد الوزيران على «ضرورة إنهاء التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة».

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم خياماً ومستلزمات إيواء للنازحين في خان يونس
المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: مليون شخص في غزة بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
الجيش الإسرائيلي
قصف إسرائيلي
آخر الأخبار
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
الرياضة
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
اليوم 21:24
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©