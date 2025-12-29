الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هيبت الحلبوسي رئيساً جديداً للبرلمان العراقي

مقر مجلس النواب العراقي في بغداد (وكالات)
30 ديسمبر 2025 01:33

هدى جاسم (بغداد)

انتخب مجلس النواب «البرلمان» العراقي الجديد، مرشح «المجلس السياسي الوطني» النائب عن حزب «تقدم»، هيبت الحلبوسي، رئيساً جديداً له بدورته السادسة، في جلسته النيابية الأولى.
وجاء انتخاب الحلبوسي في الجلسة التي عقدها المجلس أمس، بعد اكتمال النصاب القانوني، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، النائب عامر الفايز، وبعد أداء اليمين الدستورية للنواب في الدورة الجديدة.
وتنافس الحلبوسي مع مرشحين اثنين آخرين، هما: النائبان عامر عبد الجبار، وسالم العيساوي، وذلك بعد انسحاب منافسه الأبرز، رئيس «تحالف العزم» مثنى السامرائي، الذي أعلن في بداية الجلسة سحب ترشيحه ودعم الحلبوسي للمنصب.
وحصد الحلبوسي 208 أصوات، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب منافسيه العيساوي، الذي حصد 66 صوتاً، ثم المرشح عبد الجبار الذي نال تسعة أصوات، فيما أعتبرت 26 بطاقة انتخابية «أصواتاً باطلة».
ويعد انتخاب الحلبوسي، من الجلسة الأولى من دون تأخير، منجزاً مهماً للبرلمان العراقي، بعد أن أخفق في أكثر من دورة سابقة بحسم هذا الملف من الجلسة الأولى، ما اضطره لتمديد الجلسة لأيام متعددة، إلى حين التوافق على مرشح يحسم كرسي الرئاسة.

أخبار ذات صلة
دعوات إلى شراكة حقيقية لتشكيل الحكومة العراقية
العراق.. القبض على 6 إرهابيين وتدمير 6 أوكار لـ«داعش»
هيبت الحلبوسي
العراق
البرلمان العراقي
مجلس النواب العراقي
آخر الأخبار
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
الرياضة
جماهير ريفر بليت تواصل تحقيق أعلى أرقام الحضور عالمياً
اليوم 21:24
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
علوم الدار
لجنة تأمين فعاليات دبي تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة 2026
اليوم 21:03
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
علوم الدار
«الموارد البشرية» تحدد الحد الأدنى لأجور المواطنين بالقطاع الخاص
اليوم 20:52
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
15 حفلاً موسيقياً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 20:40
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
الترفيه
«أبوظبي للإعلام» تستقبل 2026 بتغطية مباشرة عبر منصاتها
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©