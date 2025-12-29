الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب: قصفنا موقعا بميناء في فنزويلا

طائرة أميركية بدون طيار
29 ديسمبر 2025 21:58

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم ​الاثنين، إن واشنطن "قصفت" ‌موقعا في ​ميناء بفنزويلا ⁠بسبب ‌تحميل المخدرات على متن قوارب ⁠من هناك.
وجاءت تعليقات ترامب ⁠أثناء استقباله رئيس ​الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع "مار الاجو" الخاص به ​في فلوريدا.
وقال ترامب "‍وقع انفجار هائل في موقع بالميناء حيث ‍يتم تحميل القوارب ⁠بالمخدرات. ​قصفنا جميع القوارب، والآن ​قصفنا المنطقة برمتها".
ولم يحدّد ترامب موقع المنشأة كما لم يكشف أي تفاصيل.

كانت تعليق سابقة أدلى بها الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، أثارت تساؤلات حول ما إذا كان الجيش الأميركي نفذ أول ضربة برية له ضد كارتلات المخدرات في فنزويلا.
وقال ترامب، في مقابلة بُثّت الجمعة، إن الولايات المتحدة دمّرت "منشأة كبيرة" لإنتاج زوارق التهريب.
وأضاف الرئيس الأميركي، في مقابلة مع الملياردير جون كاتسيماتيديس على إذاعة "دبليو إيه بي سي" في نيويورك "لديهم مصنع كبير أو منشأة كبيرة حيث يرسلون، كما تعلمون، من حيث تنطلق الزوارق".
وتابع "قبل ليلتين دمّرناها. لقد وجّهنا لهم ضربة قوية جدا".
نفّذت القوات الأميركية العديد من الضربات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ اعتبارا من سبتمبر ضد قوراب تهريب المخدرات.
ويقول ترامب، منذ أسابيع، إنه سيأمر بضربات برية "قريبا" ضد كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية.

المصدر: وكالات
