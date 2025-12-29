الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين: تغيير موقف روسيا بعد استهداف أوكرانيا مقر إقامتي

صورة مجمعة للرئيسين ترامب وبوتين
29 ديسمبر 2025 22:51

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستراجع موقفها في مفاوضات السلام بعد ​ما وصفته موسكو بهجوم أوكراني بطائرات مسيرة على ‌أحد مقار إقامة الرئيس الروسي.
وأوضح  يوري أوشاكوف مستشار السياسة ⁠الخارجية لدى الرئاسة الروسية أن بوتين وترامب تحدثا اليوم، وإن ترامب وكبار مستشاريه ​أطلعوا بوتين على المفاوضات مع أوكرانيا.
وأضاف أوشاكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "قال الأميركيون إنهم سعوا بقوة خلال هذه المفاوضات إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ ​كييف خطوات حقيقية نحو ‍تسوية نهائية للنزاع، بدلا من التستر وراء مطالب وقف إطلاق نار مؤقت".
وأضاف "روسيا ستراجع موقفها بشأن عدد من ‍الاتفاقات التي تسنى التوصل إليها ⁠في المرحلة السابقة، ​وكذلك المباحثات الجارية. أوضحنا ذلك بجلاء".
وأكد أوشاكوف أن ترامب، أعرب خلال الاتصال الهاتفي مع بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود.
وقال أوشاكوف للصحفيين "صُدم الرئيس الأميركي بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

المصدر: وكالات
روسيا
الأزمة الأوكرانية
وقف إطلاق النار
