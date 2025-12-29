الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
غوتيريش يدعو إلى جعل الإنسان أولوية في العام الجديد

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
30 ديسمبر 2025 01:02

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة لمناسبة رأس السنة الجديدة.
وقال غوتيريش، في رسالة مصوّرة "مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. وانتهاكات منهجية للقانون الدولي".
وأضاف أنه في العام 2026، ومع استمرار الحروب في أماكن عدة من العالم، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ.
وقال غوتيريش "أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم"، منتقدا الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقرا.
وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10% ليبلغ 2,7 تريليون دولار أميركي، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.
وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وأردف غوتيريش، الذي يقضي عامه الأخير في منصبه "في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أمانا يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام".

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©